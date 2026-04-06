Un hombre de 44 años fue detenido en el centro de la ciudad acusado de robarle el celular a una joven de 22 años.

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El hecho ocurrió en la zona de avenida Colón al 2100, en un sector muy transitado. De acuerdo a lo informado, el sospechoso le quitó el teléfono a la víctima y escapó junto a una mujer que logró huir y aún no fue localizada.

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Tras un operativo en el área, el hombre fue interceptado a pocas cuadras, en la intersección de Rivadavia y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos.

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El celular no pudo ser recuperado. La víctima aportó imágenes del momento, que serán incorporadas a la investigación para intentar identificar a la otra persona involucrada.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia, que dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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