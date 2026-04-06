Detuvieron a un hombre por robar un celular en pleno centro
El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras; la víctima aportó las imágenes mientras continúa la búsqueda de la otra persona involucrada.
Un hombre de 44 años fue detenido en el centro de la ciudad acusado de robarle el celular a una joven de 22 años.
El hecho ocurrió en la zona de avenida Colón al 2100, en un sector muy transitado. De acuerdo a lo informado, el sospechoso le quitó el teléfono a la víctima y escapó junto a una mujer que logró huir y aún no fue localizada.
Tras un operativo en el área, el hombre fue interceptado a pocas cuadras, en la intersección de Rivadavia y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos.
El celular no pudo ser recuperado. La víctima aportó imágenes del momento, que serán incorporadas a la investigación para intentar identificar a la otra persona involucrada.
La causa quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia, que dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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