Un hombre fue detenido este martes luego de golpear el vehículo presidencial cuando el presidente Javier Milei se retiraba del teatro ubicado en la calle San Luis al 1700, en el centro de Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Según se informó, el detenido es un joven de aproximadamente 30 años, quien fue reducido en el lugar por personal policial. Tras el episodio, fue sentado en el piso mientras seis efectivos aseguraban la situación y procedían a su identificación.

Fuentes presentes en el operativo indicaron que el hombre no ofreció resistencia al momento de la detención y que tampoco profirió gritos ni insultos durante el procedimiento.

Ads

Luego del hecho, se dispuso su traslado a una comisaría de la ciudad, donde quedará a disposición de la autoridad correspondiente mientras se avanza con las actuaciones de rigor.

Ads