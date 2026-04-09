Un hombre de 36 años fue aprehendido luego de protagonizar disturbios en la vía pública y mostrarse hostil ante la intervención de las fuerzas de seguridad.

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El hecho tuvo lugar en la zona de Catamarca al 1800, donde personal de Policía Adicional junto a la Patrulla Municipal detectó al individuo alterando el orden. Al intentar identificarlo, el hombre se negó a colaborar y adoptó una actitud agresiva, desobedeciendo las indicaciones del personal interviniente.

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El hecho fue considerado una infracción a normas de convivencia, por lo que intervino el Juzgado Correccional N° 5. Allí se inició una causa contravencional y luego el hombre fue liberado, con el compromiso de presentarse cuando la Justicia lo requiera.

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Al revisar sus datos, se detectó que tenía una citación judicial pendiente. Sin embargo, no se ordenó su detención por ese motivo, sino que se le notificó que debe presentarse ante la Justicia para regularizar su situación.

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