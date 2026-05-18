Un hombre de 28 años fue detenido este domingo en el barrio Playa Serena de Mar del Plata, acusado de herir con un cuchillo a otro masculino durante una confrontación ocurrida en calle 461 entre 10 y 12.

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Personal de la Comisaría 13ª acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre varias personas. Al llegar, los efectivos constataron que uno de los involucrados presentaba una lesión cortante en una de sus manos.

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Según relató la víctima, el ataque ocurrió en medio de una discusión entre dos parejas, cuando el agresor sacó un cuchillo y lo hirió. Durante el procedimiento, la policía secuestró un arma blanca tipo cocina de unos 23 centímetros de largo, con mango de madera dañado.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial y notificado de la formación de causa por “lesiones leves agravadas por el uso de arma blanca”. Interviene la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De Arévalo.

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