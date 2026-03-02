Un hombre de 32 años fue detenido , acusado de amenazar a su madre y a su hermana en el domicilio familiar ubicado en Juan A. Manzo al 1800.

El hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de conflicto en la vivienda. Personal de la Comisaría 3ª se presentó en el lugar y procedió a la detención del hombre.

De acuerdo a la información oficial, el acusado mantuvo una fuerte discusión, durante la cual insultó a su madre, de 59 años, y amenazó de muerte a su hermana, una adolescente de 16 años. Además, se indicó que ambas víctimas ya habían realizado denuncias previas contra el mismo hombre.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso que se le notifique formalmente la formación de la causa en su contra, de acuerdo al artículo 60 del Código Procesal Penal. También ordenó la extracción de una muestra de sangre y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El hombre permanece alojado en esa dependencia mientras avanza la investigación.

