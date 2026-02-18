El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto en una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a la pareja en el interior del domicilio y procedieron a separarlos.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer, también de 30 años, manifestó que había sido atacada por su pareja y que presentaba dolor en la zona costal. Además, indicó que mantienen una relación de aproximadamente tres años y que habría sufrido episodios previos de violencia.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, que dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. El imputado fue notificado de sus derechos y trasladado a sede judicial.

