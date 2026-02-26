Detuvieron a un hombre en Villa Cariño acusado de varios robos armados
Un joven de 30 años fue detenido este jueves tras un allanamiento en el asentamiento Villa Cariño, en el marco de una investigación por distintos robos cometidos con armas en la ciudad.
El procedimiento se realizó en una vivienda de Azopardo al 6200 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 3ª, con apoyo de otras dependencias y grupos especiales. Durante el operativo se secuestró una réplica de arma de fuego de fabricación casera y prendas de vestir que serían de interés para la causa.
Según la investigación, el detenido estaría vinculado a varios hechos ocurridos en los últimos meses. Entre ellos, el robo de una bicicleta a un menor en noviembre del año pasado, cuando fue intimidado con un arma; un asalto en febrero en una estación de servicio de avenida Jacinto Peralta Ramos que se viralizó en redes sociales; y un robo a un comercio en octubre, donde varios sujetos armados escaparon con dinero en efectivo y pertenencias.
Fuentes judiciales indicaron que el hombre cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras el allanamiento, quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44.
La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en los distintos hechos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión