El procedimiento se realizó en una vivienda de Azopardo al 6200 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 3ª, con apoyo de otras dependencias y grupos especiales. Durante el operativo se secuestró una réplica de arma de fuego de fabricación casera y prendas de vestir que serían de interés para la causa.

Según la investigación, el detenido estaría vinculado a varios hechos ocurridos en los últimos meses. Entre ellos, el robo de una bicicleta a un menor en noviembre del año pasado, cuando fue intimidado con un arma; un asalto en febrero en una estación de servicio de avenida Jacinto Peralta Ramos que se viralizó en redes sociales; y un robo a un comercio en octubre, donde varios sujetos armados escaparon con dinero en efectivo y pertenencias.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras el allanamiento, quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44.

La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en los distintos hechos.

