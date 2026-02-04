Un hombre de 63 años fue detenido este martes acusado de haber agredido a su pareja, una mujer de 66 años, en un departamento ubicado en el centro de la ciudad.

La situación fue advertida por una vecina del edificio, quien dio aviso a la Policía al escuchar una discusión violenta. Al llegar al lugar, efectivos de la Jefatura Departamental de Seguridad, junto con personal de la Subcomisaría Casino, encontraron a la mujer con lesiones visibles en el rostro y al hombre con un cuchillo en su poder.

Según se informó, la pareja mantenía una relación sentimental desde hacía unos 12 años. Tras la intervención policial, el agresor fue reducido y aprehendido en el lugar.

En la causa tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien dispuso la detención del hombre y su traslado a la Unidad Penal N° 44.

La víctima instó la acción penal, manifestó su decisión de finalizar la relación y solicitó una restricción de acercamiento y la exclusión del agresor del hogar, medidas que quedaron bajo evaluación judicial.

