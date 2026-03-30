Un hombre de 60 años fue aprehendido el domingo por la tarde en un departamento de Moreno al 2100, acusado de amenazar de muerte a su pareja exhibiendo reiteradamente un arma de fuego en el interior del domicilio. La víctima, de 26 años, fue quien llamó al 911 y alertó a la policía.

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Personal de la Subcomisaría Casino accedió al edificio con ayuda de la encargada. Al abrir la puerta el imputado, la mujer se presentó visiblemente alterada y entregó de manera voluntaria un estuche con una pistola semiautomática calibre .380 marca Bersa, dos cargadores y municiones. La víctima declaró que mantenía una relación con el hombre desde 2025 y que las amenazas eran reiteradas.

El arma quedó secuestrada y a disposición de la Justicia para su peritaje. La fiscal Mariana Baqueiro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, imputó al hombre por amenazas calificadas y ordenó su traslado a sede judicial.

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