Un hombre de 30 años fue detenido en el barrio Libertad tras una investigación que lo vinculó con múltiples hechos de violencia contra su expareja: agresiones físicas, amenazas, coacción, desobediencia judicial y robo.

La causa se inició el 14 de agosto, cuando una joven de 29 años denunció que fue interceptada por su ex pareja en la zona de Avenida Colón y Portugal. Allí, el hombre comenzó a agredirla verbalmente y luego le dio un golpe de puño en la boca, provocándole un corte en el labio inferior.

A partir de esa denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12 realizó una serie de tareas investigativas y seguimientos que permitieron establecer que la víctima había sido amenazada y golpeada en otras oportunidades, situación que ponía en riesgo su integridad de manera constante.

Con los elementos reunidos, la Justicia otorgó la orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso, ubicado en Bayley al 1048. Ayer, personal del GTO junto al Grupo de Apoyo Departamental irrumpió en la vivienda, donde se concretó la detención del imputado y el secuestro del teléfono celular utilizado para hostigar a la víctima.

En el lugar intervino el Dr. Fortunato, quien ordenó la notificación de la formación de causa por los delitos de lesiones leves agravadas, coacción, desobediencia, amenazas y robo, y dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

