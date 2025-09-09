Un operativo del Comando de Patrullas terminó este lunes con la detención de un hombre de 32 años en la zona de José Hernández al 2600, en Mar del Plata.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó a la Central de Emergencias. Al identificar al sospechoso, personal policial constató que se trataba de Loyza W., sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde el 21 de abril de 2025.

La causa, caratulada como “Robo en grado de tentativa y cohecho”, había sido solicitada por el Juzgado Correccional N° 3, a cargo del juez Jorge Rodríguez.

Intervino la secretaria del tribunal, la Dra. Celesia, quien dispuso que el detenido fuera alojado en la Unidad Penal N° 44. Además, se ordenó la remisión de las actuaciones judiciales correspondientes.

De esta manera, el hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de un proceso que llevaba varios meses con pedido de captura vigente.

