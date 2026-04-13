Detuvieron a un hombre con pedido de captura durante un operativo preventivo
El procedimiento se realizó en la zona de Córdoba y Bolívar. El detenido era buscado por violación de domicilio y robo agravado por escalamiento.
Personal de la Patrulla Municipal detuvo a un hombre que tenía pedido de captura activo, en el marco de un operativo de prevención realizado en el centro.
El hecho ocurrió en la zona de Córdoba y Bolívar, donde los agentes observaron a cuatro hombres que intentaron ocultarse al advertir la presencia del móvil municipal.
Al identificarlos, constataron que llevaban entre sus pertenencias dos bolsas de bicarbonato, tres pipas, una ganzúa y un destornillador.
Luego, al verificar los datos en el sistema informático policial, se determinó que uno de ellos tenía un pedido de captura activo por los delitos de violación de domicilio y robo agravado por escalamiento.
Minutos más tarde llegó un móvil policial de la jurisdicción, cuyos efectivos confirmaron que estaban buscando a esas personas y trasladaron al detenido a la Comisaría Primera.
Por disposición judicial, se ordenó hacer efectiva la detención y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 15, en el marco de la causa correspondiente.
Desde la Secretaría de Seguridad recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante ubicación, fotos y videos.
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