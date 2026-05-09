Un hombre de 28 años fue detenido en inmediaciones de Plaza Mitre luego de que efectivos de Prefectura Naval Argentina encontraran en su poder varios envoltorios con marihuana presuntamente preparados para la venta.

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El procedimiento se realizó cerca de las 17 en la esquina de San Luis y Falucho, durante una recorrida de prevención en la zona. Según informaron fuentes oficiales, los efectivos observaron que el hombre intentó esconder un paquete entre sus prendas al notar la presencia policial, situación que motivó su identificación y posterior requisa.

Durante el operativo, realizado ante un testigo, los uniformados hallaron varios envoltorios con una sustancia vegetal similar a cannabis tanto entre la ropa del sospechoso como dentro de un morral. Luego del test correspondiente, se confirmó que se trataba de marihuana.

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En total, fueron secuestrados 35 envoltorios con un peso aproximado de 65 gramos, además de $164.150 en efectivo y un teléfono celular.

La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en estupefacientes, que ordenó el secuestro de los elementos encontrados y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán mientras continúa la investigación.

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