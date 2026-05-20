Un hombre de 28 años fue aprehendido por personal de la Prefectura Naval Argentina en la zona de General Roca y Termas del Río Hondo, luego de que se comprobara que portaba un arma de fuego con pedido de secuestro activo desde 2024.

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El procedimiento se llevó a cabo durante recorridas preventivas, cuando los efectivos observaron un Fiat Uno negro detenido con la puerta del conductor abierta y a un hombre junto al vehículo realizando aparentes verificaciones mecánicas. Al identificarlo, el sujeto manifestó no contar con la documentación del automóvil.

Durante la intervención, los prefectos advirtieron sobre el asiento del conductor una riñonera abierta que dejaba ver un arma de fuego. Ante esa situación, redujeron al sospechoso y realizaron un control preventivo en presencia de un testigo.

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Dentro de la riñonera secuestraron una pistola Bersa calibre .22 LR, un cargador con once municiones, un teléfono celular Samsung Galaxy Z Flip 4 y otros elementos personales. Tras verificar la numeración del arma, se estableció que tenía pedido de secuestro activo desde septiembre de 2024, solicitado por la UFIJE ODA del Departamento Judicial Mar del Plata.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De La Canale, dispuso la aprehensión del imputado por el delito de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil” y ordenó el secuestro del arma, el celular y el vehículo, que además fue retenido por personal de Tránsito por falta de documentación obligatoria.

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El detenido quedó alojado en la dependencia policial y será trasladado en las próximas horas a prestar declaración ante la Justicia.