Un hombre de 28 años fue aprehendido en la Estación Ferroautomotora tras ser sorprendido con un arma de fuego cargada y con pedido de secuestro activo, en el marco de un operativo policial conjunto realizado en el sector de andenes.

El procedimiento se concretó cuando personal del Destacamento Ferroautomotora Norte y del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina, observaron el ingreso de un sujeto a bordo de una motocicleta en una zona no habilitada.

Al interceptarlo e identificarlo, los efectivos constataron que el individuo portaba en la cintura un revólver calibre .22 largo, cargado con ocho municiones. Tras verificar la numeración del arma, se estableció que poseía un pedido de secuestro activo desde el 9 de agosto de 2002, solicitado por una fiscalía del Departamento Judicial Mar del Plata.

En paralelo, personal de la Dirección de Tránsito del Municipio labró infracciones por falta de documentación habilitante y procedió al secuestro del motovehículo. Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de formación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 del complejo penitenciario de Batán.

