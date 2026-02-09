Un hombre de 30 años fue detenido este lunes acusado de matar a Walter Alberto Tieso, cuyo cuerpo fue encontrado a comienzos de febrero en un terreno descampado del barrio San Jacinto. El sospechoso es la actual pareja de Claudia Delgado, quien había sido arrestada el mismo día del crimen.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la preservación de la escena del hecho, la recolección de pruebas y el análisis de material fílmico considerado clave para reconstruir la secuencia del homicidio.

De acuerdo a los datos reunidos durante la pesquisa, Tieso habría mantenido una confrontación previa en la zona de calle 433 entre 18 y 20, señalada como un posible punto de venta de drogas, con Claudia Delgado, quien sería su expareja. En ese contexto habría intervenido un hombre, presuntamente la actual pareja de la mujer.

El asesinato se registró el 2 de febrero, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida en un predio ubicado en calle 431 Bis, entre 18 y 20. Al arribar al lugar, personal policial constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el torso y no tenía signos vitales.

Tras la discusión, la víctima se retiró corriendo del lugar y fue perseguida por el sospechoso, que se movilizaba como acompañante en una motocicleta. Desde ese rodado se habría efectuado el disparo que terminó con la vida de Tieso. El cuerpo fue hallado minutos después en un terreno baldío, con el torso desnudo y al menos un impacto de bala.

Por disposición del fiscal interviniente, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el homicidio.