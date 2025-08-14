Una nena de 12 años fue encontrada este martes por la noche en un tren del ramal San Martín en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, luego de que su madre denunciara su desaparición en Junín.

Estaba junto a un hombre de 32 años, que según la denuncia se hacía pasar por policía y fue aprehendido en flagrancia, acusado de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Fuentes policiales confirmaron que el acusado es oriundo de Merlo, en el conurbano bonaerense.

La desaparición y el operativo para localizarla

La noche del martes, cerca de las 22.30, una mujer de 49 años denunció que su hija de 12 años había salido de su casa en Junín y no había regresado. Minutos antes la vio subir a un auto del que no pudo aportar características.

Tras iniciar el protocolo de búsqueda, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 2° de Junín revisó las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Según la investigación, la nena había subido a un remís junto a un hombre adulto y ambos habían ido hasta la estación de tren para tomar una formación con destino a Retiro.

La intervención policial en el tren

Con esa información, la DDI Junín solicitó colaboración para interceptar la formación del ramal San Martín en Chacabuco. En el vagón 502, los efectivos identificaron a la menor junto a J.C.B, de 32 años, quien vestía una campera refractaria verde flúor de la Policía bonaerense con sus logos identificatorios.

Según la denuncia, el hombre fue detenido en flagrancia y se le imputan los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Entre sus pertenencias se secuestraron dos teléfonos celulares, documentación personal, una campera policial y un buzo azul.

La causa está en manos de la UFI N°1 de Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo. El acusado permanece detenido hasta prestar declaración indagatoria.

La menor fue restituida a su madre y tomó intervención el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Chacabuco.

