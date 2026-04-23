Un hombre de 40 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de haberle sustraído dinero en efectivo a una mujer días atrás.

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Según se informó, efectivos del GTO realizaban una recorrida preventiva por la zona de Valencia, entre Carballo y Guaraní, cuando advirtieron una disputa en la vía pública y decidieron intervenir para controlar la situación.

En ese contexto, una mujer de 45 años señaló al hombre como el presunto autor de un hurto ocurrido días antes, en el que le habrían robado dinero en efectivo. A partir de esa acusación, los policías concretaron la aprehensión en el lugar.

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Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía dispuso el inicio de actuaciones por el delito de hurto. De acuerdo a los registros judiciales, el hombre cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y también por tenencia de estupefacientes.

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