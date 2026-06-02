Un hombre de 41 años fue aprehendido en Chapadmalal acusado de causar daños y lesionar a su expareja durante un episodio de violencia de género ocurrido en la tarde del lunes en la zona de Ruta 11 y calle 841, en el barrio San Eduardo.

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El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre una agresión contra una mujer. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que personal de la Policía Federal Argentina, que realizaba un operativo de control vehicular en las inmediaciones, ya había demorado al presunto agresor.

Según la denuncia, la víctima, una mujer de 49 años, se encontraba a bordo de una Peugeot Partner esperando a un amigo cuando fue abordada por su expareja, quien comenzó a increparla verbalmente. En medio de la discusión, la mujer intentó cerrar la ventanilla del vehículo para evitar el contacto, momento en que el hombre habría golpeado el vidrio con el puño y provocado su rotura.

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Como consecuencia del estallido, la mujer sufrió cortes superficiales en el rostro producto de los fragmentos de vidrio y manifestó molestias en uno de sus ojos, por lo que se solicitó asistencia médica en el lugar.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, dispuso la aprehensión del acusado y la formación de una causa por los delitos de daño y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

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Por disposición judicial, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.