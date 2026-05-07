Un hombre de 65 años fue detenido este martes por la noche luego de ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una mujer dentro de un colectivo de la línea 523 en Mar del Plata.

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Según la denuncia, el hecho ocurrió mientras la víctima, de 31 años, viajaba por la zona de Buenos Aires y San Martín. Tras alertar sobre la situación, el chofer activó el botón antipánico y desvió el recorrido hacia una dependencia policial.

El sospechoso fue identificado por personal del Comando de Patrullas y quedó imputado por el delito de abuso sexual. Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

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