Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual en un colectivo
La víctima denunció haber sido manoseada mientras viajaba en una unidad de la línea 523. El sospechoso fue aprehendido tras la activación del botón antipánico.
Un hombre de 65 años fue detenido este martes por la noche luego de ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una mujer dentro de un colectivo de la línea 523 en Mar del Plata.
Según la denuncia, el hecho ocurrió mientras la víctima, de 31 años, viajaba por la zona de Buenos Aires y San Martín. Tras alertar sobre la situación, el chofer activó el botón antipánico y desvió el recorrido hacia una dependencia policial.
El sospechoso fue identificado por personal del Comando de Patrullas y quedó imputado por el delito de abuso sexual. Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, fue trasladado a la Unidad Penal N°44.
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