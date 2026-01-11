El hecho ocurrió en el barrio Fortunato de la Plaza cuando personal de la Fuerza Barrial de Aproximación fue alertado por un transeúnte ocasional que advirtió la presencia de una mujer solicitando auxilio en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima forcejeando con un hombre, por lo que procedieron de inmediato a su aprehensión.

Según manifestó la mujer, momentos antes había salido en busca de su hijo cuando fue interceptada por el acusado, a quien reconoció como un vecino del barrio. Siempre de acuerdo a su relato, el sujeto la atacó mediante el uso de la fuerza física y abusó sexualmente de ella con acceso carnal.

Ante lo sucedido, se dio intervención a la UFI N° 1, a cargo de la Dra. Florencia Salas, quien ordenó la inmediata aprehensión del imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batán.

Asimismo, se dispuso que la víctima fuera derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata, donde recibió la asistencia del gabinete interdisciplinario para su contención y acompañamiento. La causa fue caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal”.

