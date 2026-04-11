Un futbolista argentino fue detenido en las últimas horas luego de realizar una amenaza de bomba mientras se encontraba a bordo de un avión en Jujuy, minutos antes de despegar.

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Se trata de Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien habría gritado que tenía un explosivo, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad aeroportuaria.

La situación provocó momentos de tensión y obligó a evacuar la aeronave, mientras intervenían fuerzas de seguridad y personal especializado en explosivos para revisar tanto el avión como el equipaje.

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Tras el operativo, que incluyó la participación de brigadas especiales, se confirmó que no había ningún artefacto explosivo. Sin embargo, el jugador fue igualmente detenido por la gravedad de la amenaza.

El hecho también generó demoras y alteró la logística del plantel, que debía viajar a Buenos Aires para disputar un partido por la Primera Nacional.

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