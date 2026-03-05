Se trata de Gustavo Docters Fontana, imputado por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real según consta en la causa que instruye la UFI N°11 platense, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Las acusaciones, que comenzaron a investigarse formalmente a fines de enero, detallan que los hechos de abuso habrían ocurrido en distintos momentos entre 2015 y 2025, aprovechando el vínculo de confianza que el imputado tenía con las víctimas durante su labor en el hogar. Algunas de las personas que denunciaron ya son mayores de edad, mientras que otras tienen entre 15 y 18 años.

Tras la presentación judicial de las denuncias, Docters Fontana fue inmediatamente desvinculado de la institución y se le prohibió el ingreso a sus instalaciones y cualquier contacto con los chicos.

El propio Hogar del Padre Cajade (asociación con más de 40 años de trayectoria dedicada al acompañamiento de menores en situaciones de vulnerabilidad) informó que, al tomar conocimiento de las denuncias, separó de inmediato al educador de todas sus funciones y colaboró con la presentación del caso ante la Justicia.

Por su parte, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) de la provincia de Buenos Aires indicó que se activaron los protocolos institucionales correspondientes. El organismo reforzó la labor de supervisión junto con equipos interdisciplinarios y los Servicios Locales competentes para asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en la institución.

La causa sigue en desarrollo, con nuevas medidas y testimonios que se esperan incorporar a la investigación en los próximos días.

Fuente: DIB