Un hombre de 52 años fue aprehendido esta madrugada en el Casino Central (avenida Patricio Peralta Ramos 2148) por provocar disturbios en evidente estado de ebriedad.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Casino y tomó intervención el Juzgado en lo Correccional N°2.

Tras el procedimiento, se dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula “infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73”, se notifique al imputado y se le otorgue posteriormente la libertad bajo caución juratoria.

