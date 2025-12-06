Detuvieron a un hombre en estado de ebriedad por generar disturbios en el Casino Central
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Casino. El imputado, de 52 años, provocó diversos incidentes hasta que fue reducido.
Un hombre de 52 años fue aprehendido esta madrugada en el Casino Central (avenida Patricio Peralta Ramos 2148) por provocar disturbios en evidente estado de ebriedad.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Casino y tomó intervención el Juzgado en lo Correccional N°2.
Tras el procedimiento, se dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula “infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73”, se notifique al imputado y se le otorgue posteriormente la libertad bajo caución juratoria.
