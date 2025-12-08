Personal de Caballería y de la Comisaría Primera de Mar del Plata identificó anoche a un joven de 17 años en la intersección de San Martín y San Luis, tras ser detectado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo comercializando presuntamente estupefacientes.

Al ser interceptado, el adolescente tenía en su poder dos bolsitas de nylon color verde con una sustancia blanca pulverulenta, junto con dinero en efectivo por $272.940. Un test orientativo confirmó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10,69 gramos.

La intervención quedó a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, quien dispuso que se impute al joven por infracción a la Ley 23.737, y ordenó el secuestro del dinero, la droga y su teléfono celular.

Posteriormente, el menor fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión, quedando a disposición de la justicia juvenil para continuar con el proceso legal correspondiente.

