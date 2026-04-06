El acusado tiene 16 años y vive en Sunchales. (Foto: gentileza Aire Santa Fe).

El sospechoso tiene 16 años y fue aprehendido en Sunchales, donde la Policía secuestró un revólver cargado y dispositivos electrónicos que serán peritados.

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Un adolescente de 16 años fue detenido en Santa Fe acusado de haber difundido en redes sociales un mensaje en el que amenazaba con cometer una masacre escolar en Sunchales, Rafaela y otras localidades de la región. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un arma de fuego cargada y varios dispositivos electrónicos.

La aprehensión se concretó en un allanamiento realizado en una vivienda de Sunchales, luego de que la amenaza comenzara a circular por grupos de WhatsApp y cuentas de Instagram, generando temor en la comunidad educativa. Según se informó, el menor quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, a disposición de la Justicia.

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La denuncia que activó la investigación fue presentada por la directora de la escuela Malvinas Argentinas, de Rafaela, después de la viralización del mensaje. A partir de allí intervino la Policía de Investigaciones, que avanzó rápidamente hasta identificar al presunto autor del texto.

La fiscal Lorena Korakis dispuso la activación de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de amenazas y dejó abierta la posibilidad de nuevos allanamientos o detenciones. En paralelo, los peritos intentarán establecer si el adolescente participaba de grupos digitales vinculados a la exaltación de masacres escolares.

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El caso se produce pocos días después del ataque ocurrido en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un compañero de 13 e hirió a otros dos. Esa investigación había revelado contactos del atacante con espacios virtuales en los que se reivindicaban crímenes como la masacre de Columbine.

Frente a este nuevo episodio, desde el Gobierno provincial y organismos educativos recomendaron no compartir mensajes alarmistas para evitar la desinformación y el efecto contagio.

Fuente: TN