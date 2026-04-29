Personal del Comando de Patrullas aprehendió en el microcentro a tres personas de 43, 21 y 20 años, en el marco de una causa por robo agravado de una moto estacionada en la vía pública: fueron atrapados cuando llevaban el rodado a tiro.

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Los individuos fueron interceptados en Yrigoyen y Belgrano, mientras trasladaban el motovehículo marca Gilera Smash, que presentaba daños visibles en su parte frontal y el cableado expuesto.

A partir de averiguaciones realizadas en la zona, se logró establecer la identidad del propietario, quien manifestó haber dejado el rodado estacionado en inmediaciones de La Rioja y Moreno, constatando posteriormente su faltante.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien avaló el accionar policial y dispuso la formación de causa por el delito de epígrafe, así como el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N°44.

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