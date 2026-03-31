Personal del Destacamento Chapadmalal, en conjunto con efectivos de la Comisaría 8ª, llevó a cabo un procedimiento en la zona de Estación Chapadmalal que culminó con la aprehensión de tres hombres acusados de cometer un hurto mediante engaño a una mujer de 83 años.

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El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando los imputados ingresaron al domicilio de la víctima, ubicado en calle 12 entre 11 y 13, haciéndose pasar por vendedores ambulantes de verduras. Bajo esa modalidad, lograron sustraerle un teléfono celular y luego se dieron a la fuga.

Si bien la víctima no radicó denuncia formal en el momento, lo sucedido fue difundido en grupos vecinales, donde se logró identificar a los presuntos autores, conocidos en la zona como “los hermanos Goku”.

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Posteriormente, en la intersección de calles 36 y 9, los tres sospechosos -de 24, 32 y 29 años- fueron interceptados por vecinos, quienes los retuvieron e intentaron agredirlos, situación que fue controlada por el personal policial interviniente.

Los individuos fueron finalmente aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía N°5, que avaló el procedimiento, dispuso la formación de causa por el delito de hurto y ordenó las diligencias de rigor, así como el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44.

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