Un hombre de 34 años, identificado como “Josecito”, quedó imputado en una causa que investiga reiterados hechos delictivos ocurridos en barrios del sur de Mar del Plata. La aprehensión se registró en el marco de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle 507 y 14.

El imputado, informaron fuentes policiales, fue identificado a partir de registros fílmicos obtenidos en distintos domicilios afectados por robos y hurtos en la zona de Acantilados. En todos los casos, las cámaras de seguridad privadas permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso y vincularlo con al menos tres hechos recientes.

El primero de los delitos fue denunciado el 24 de octubre por un vecino de 57 años, quien reportó el ingreso del imputado a su vivienda entre las 20:00 y las 20:30. El delincuente accedió al inmueble por un ventiluz lateral de la cocina y sustrajo una notebook marca Asus y un televisor Samsung de 43 pulgadas. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio, ubicado en calle 489 entre 22 y 24.

Al día siguiente, otro vecino, de 39 años, denunció un hecho ocurrido el 19 de octubre en su propiedad de calle 501 entre 12 y 14. En su ausencia, las cámaras captaron al mismo sujeto -a quien reconoció como “Josecito”, conocido del barrio- ingresando al patio tras saltar el cerco perimetral. El imputado sustrajo una luz solar, una garrafa de 10 kilos y un pulverizador.

Ese mismo día, un tercer vecino, de 44 años, denunció que el 23 de octubre, mientras se encontraba en su vivienda de calle 14 al 3300, observó al imputado trepando el cerco perimetral e ingresando al patio interno. Al advertir su presencia, el sujeto huyó rápidamente por el portón. La víctima llamó al 911 y aportó las imágenes del hecho.

Con estos elementos, el Gabinete Técnico Operativo de la Subcomisaría Acantilados avanzó en la investigación y logró individualizar al sospechoso, quien ya se encontraba bajo supervisión del Patronato de Liberados por una condena previa por “robo agravado por escalamiento”.

Tras el allanamiento, coordinado por personal de la Subcomisaría Acantilados, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), se trasladó al imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán, medida dispuesta por la UFIyJE N°6 y el Juzgado de Garantías N°2.