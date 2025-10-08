El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido este martes por la tarde en su vivienda de Viedma por efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco del operativo que busca concretar su extradición a los Estados Unidos, donde deberá enfrentar un juicio por narcotráfico y fraude.

El procedimiento se realizó pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de extradición solicitado por la justicia norteamericana.

Según confirmaron fuentes policiales, los agentes ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que conecta la capital rionegrina con el balneario El Cóndor, y procedieron a su arresto y posterior traslado al juzgado.

“Estoy en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la Policía Federal, nos pidió que nos retiráramos y ahora están adentro. Lo van a detener y trasladar al juzgado”, relató una periodista que se encontraba en el lugar.

La detención de Machado era inminente luego de que, durante la jornada, el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos presentados por su defensa y ratificara la resolución del Juzgado Federal de Neuquén, que había concedido su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por cinco cargos, entre ellos, asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

