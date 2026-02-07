Dos hombres, uno de 30 años y otro de 21, fueron detenidos esta madrugada luego de que intentaran ingresar a una vivienda del barrio Colinas de Peralta Ramos mediante escalamiento, acción que quedó descartada tras un aviso al 911.

Efectivos de la Comisaría Tercera arribaron alrededor de la 01:00 al domicilio ubicado en Carasa al 3100. Allí observaron a un hombre en la vía pública que oficiaba como “campana”, mientras que otro individuo se encontraba sobre el paredón de un terreno lindero.

Al impartir la voz de alto, el segundo sujeto descendió del paredón de aproximadamente tres metros de altura y, durante el palpado preventivo, se le secuestró un destornillador tipo Phillips, elemento comúnmente utilizado para forzar accesos según informó la Policía.

Según lo manifestado por el denunciante, el aviso se produjo luego de que su esposa advirtiera a los sujetos intentando ingresar a la vivienda de una vecina.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos por el delito de “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa”, además del traslado de los imputados a sede judicial.

