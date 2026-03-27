Personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas aprehendió hoy a un hombre de 40 años y a una mujer de 38 tras un robo denunciado por un joven de 25, luego de un procedimiento realizado en el macrocentro.

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El hecho se inició en Jujuy y San Martín, donde la víctima denunció haber sido asaltada. A partir de las características aportadas, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos a una cuadra, en Jujuy y avenida Luro.

En poder de los aprehendidos se secuestraron diversos elementos electrónicos, entre ellos una notebook, accesorios y un teléfono celular, los cuales fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

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En el marco del procedimiento, también se realizó una inspección en el lugar del hecho, donde se hallaron ocultos bajo un nylon otros elementos de presunta procedencia ilícita: 16 boquillas de bronce para mangueras de incendio, 8 tapas de bronce con rosca y 2 rollos de cable color violeta, que fueron secuestrados de manera preventiva.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, quien dispuso actuaciones por el delito de robo respecto de los elementos reconocidos -con restitución a la víctima- y por averiguación de ilícito en relación con los restantes objetos hallados, a fin de establecer su procedencia.

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