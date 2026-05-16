Dos personas fueron aprehendidas acusadas de tentativa de usurpación, tras ser sorprendidas cambiando el candado de una vivienda ubicada en el barro Plaza Peralta Ramos, en el marco de un operativo del Comando de Patrullas.

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El procedimiento se inició a partir del aviso de un transeúnte que alertó sobre movimientos sospechosos en el interior de la propiedad de Falucho al 4000, lo que motivó la rápida intervención policial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los imputados se encontraban manipulando el acceso a la vivienda. Ambos fueron identificados en el lugar y aprehendidos en el momento.

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Los involucrados son un joven de 20 años y una mujer de 44, ambos domiciliados en Mar del Plata.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “tentativa de usurpación”.

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No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad para los imputados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.