Personal del Comando de Patrullas, con apoyo de Prefectura Naval Argentina, detuvo a dos jóvenes que realizaban detonaciones en las cercanias al Cementerio Parque, en la avenida 10 de Febrero entre Cutay y Chacahuac.

Según informaron fuentes oficiales, los imputados, de 24 y 20 años, circulaban a bordo de una moto y durante la huida, el acompañante -el menor de los dos- intentó descartar una pistola con una munición.

Tras la intervención del fiscal Facundo De La Canale, se dispuso la aprehensión del joven de 20 años, quien fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y notificado por el delito de “Portación ilegal de arma de guerra”.

En tanto, el conductor fue imputado por “Infracción al artículo 74/78 del Decreto Ley 8031/73”, y recuperó la libertad bajo caución juratoria.

Además, personal de Tránsito Municipal se presentó en el lugar, labró las infracciones correspondientes y trasladó el rodado al playón oficial de la comuna.

