Dos hombres de 53 y 43 años fueron detenidos acusados de robar una mochila del interior de un vehículo estacionado.

El hecho comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo ocurrido en avenida Independencia, entre Vieytes y Larrea. Según se informó, los sospechosos sustrajeron una mochila con pertenencias que se encontraba dentro del auto.

A partir de esa denuncia, personal de la Comisaría Segunda realizó un operativo cerrojo y logró interceptarlos en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jara. Allí fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular Motorola G20, además de recuperar un perfume y dinero en efectivo que fueron reconocidos por la víctima y posteriormente restituidos.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la notificación formal de la formación de la causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal, el traslado de los detenidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán y la realización de las diligencias correspondientes.

