Dos hombres, de 29 y 33 años, fueron detenidos hoy en la zona de Santa María de Oro al 4800, luego de haber sido acusados por una mujer de 54 de haberla extorsionado.

Ads

La víctima relató que, tras solicitar un préstamo, no pudo abonar la primera cuota, lo que derivó en amenazas de muerte. Según su testimonio, los imputados se presentaron en su domicilio y, mediante intimidaciones, le exigieron el pago del préstamo, advirtiendo que, de no cumplir, se lo cobrarían “de la forma que sea”.

La mujer aportó capturas de pantalla de conversaciones telefónicas que evidencian la extorsión sufrida.

Ads

Puede interesarte

Tras la denuncia, personal policial, junto al Gabinete Técnico Operativo y Móvil de la Comisaría Decimotercera, se trasladó al lugar indicado, donde procedió a la aprehensión de los dos hombres. Además, se requisó un vehículo Peugeot 208, que arrojó resultado negativo, y se secuestraron dos teléfonos celulares.

Luis Ferreyra, titular de la Fiscalía N°12, tomó conocimiento de los hechos y dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “extorsión”, así como la remisión de los imputados a la Unidad Penal N°44.

Ads