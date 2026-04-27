Dos hombres fueron detenidos este domingo en pleno centro de Mar del Plata, tras protagonizar disturbios en la vía pública.

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El hecho ocurrió en la intersección de Rivadavia, entre Corrientes y Entre Ríos, donde, según informaron fuentes oficiales, ambos sujetos generaban desorden y, al ser identificados, reaccionaron de manera agresiva contra los efectivos, a quienes incitaron a pelear.

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Ante esta situación, el personal interviniente procedió a reducirlos y trasladarlos a una dependencia policial.

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La causa quedó en manos del Juzgado Correccional N° 1. Tras las actuaciones de rigor y el correspondiente examen médico, ambos recuperaron la libertad al no presentar impedimentos legales.

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