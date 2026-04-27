Detuvieron a dos hombres en el centro por disturbios y conducta agresiva
Ambos recuperaron la libertad horas más tarde al no registrar impedimentos legales.
Dos hombres fueron detenidos este domingo en pleno centro de Mar del Plata, tras protagonizar disturbios en la vía pública.
El hecho ocurrió en la intersección de Rivadavia, entre Corrientes y Entre Ríos, donde, según informaron fuentes oficiales, ambos sujetos generaban desorden y, al ser identificados, reaccionaron de manera agresiva contra los efectivos, a quienes incitaron a pelear.
Ante esta situación, el personal interviniente procedió a reducirlos y trasladarlos a una dependencia policial.
La causa quedó en manos del Juzgado Correccional N° 1. Tras las actuaciones de rigor y el correspondiente examen médico, ambos recuperaron la libertad al no presentar impedimentos legales.
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