Un hombre de 74 años denunció que dos sujetos ingresaron a su vivienda en dos ocasiones distintas para robarle. En la segunda visita lo redujeron, le ataron las manos y prendieron fuego papeles dentro de la casa. El incendio causó daños en el inmueble antes de que Bomberos controlara el foco.

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La investigación derivó este martes en la detención de dos hombres de 37 y 34 años durante un operativo que incluyó el secuestro de un criquet denunciado como robado en el marco de la misma causa.

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Uno de los imputados ya había sido detenido en febrero durante un allanamiento previo, en ese momento por una captura activa por tentativa de robo; entonces no se hallaron elementos vinculados a esta causa.

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Los detenidos enfrentan cargos por robo agravado con arma de fuego, robo con arma blanca en grado de tentativa e incendio con peligro para los bienes. La Unidad Funcional de Instrucción N° 4, a cargo de la fiscal Mandagaran, dispuso la formación de causa y el traslado de ambos a la Unidad Penal 44.

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