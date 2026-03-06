Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada tras un robo ocurrido en un comercio ubicado en la zona de Entre Ríos al 2100, en el centro de la ciudad.

Según informaron fuentes del caso, uno de los sospechosos, de 44 años, habría forzado la puerta del local y sustraído distintos elementos del interior. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Tras un alerta, efectivos policiales junto a personal de la Patrulla Municipal lograron localizar a los dos hombres en la zona de Entre Ríos y Moreno, donde fueron interceptados e identificados.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron un teléfono celular que había sido robado del local. Además, al segundo involucrado, de 25 años, le encontraron un arma de utilería de plástico entre sus pertenencias.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, de la Unidad de Flagrancia, quien dispuso las medidas correspondientes y la devolución del teléfono a su propietario. En tanto, el segundo implicado recuperó la libertad en el marco de una infracción contravencional.

