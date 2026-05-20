Los ex jugadores de Club Atlético Independiente, Facundo Parra y Hernán Fredes, fueron detenidos hoy en el barrio porteño de Núñez tras intentar llevarse una camioneta incautada por una infracción municipal, enfrentarse con efectivos policiales y desobedecer las órdenes impartidas en el lugar.

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Según informaron fuentes policiales, ambos ingresaron al destacamento ubicado en la zona de Avenida del Libertador y General Paz, donde desoyeron la voz de alto de los efectivos y se subieron a una camioneta Ford Ranger azul que se encontraba retenida a la espera de ser trasladada por una grúa.

De acuerdo al parte oficial, uno de los implicados intentó poner en marcha el vehículo, mientras que ambos se negaron a descender ante la orden policial. La situación derivó en un forcejeo con los agentes, quienes finalmente lograron reducirlos y proceder a su aprehensión en el lugar.

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La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, que dispuso la detención de los dos ex futbolistas e imputarlos por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Parra, oriundo del barrio de Belgrano, se formó en Chacarita y tuvo dos etapas en Independiente, donde fue campeón de la Copa Sudamericana 2010, con una destacada actuación en la final ante Goiás. Por su parte, Fredes, nacido en Sarandí, surgió del club de Avellaneda y también integró el plantel que conquistó ese título internacional. Ambos participaron además del ascenso a la Primera División tras el paso del equipo por la Primera B Nacional.

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Tras su retiro de la actividad profesional, mantuvieron su vínculo y fundaron en conjunto la agencia de representación de futbolistas Footlife.

Fuente: con información de Noticias Argentinas