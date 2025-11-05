Dos adolescentes de 15 años fueron interceptados este lunes por la noche por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en la intersección de Almafuerte y Guido. Durante la identificación, uno de ellos tenía en el interior de una riñonera una pistola de aire comprimido, réplica de una Glock.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, en el marco de un operativo de prevención. Tras el hallazgo, tomó intervención el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, Walter Martínez Soto, quien dispuso la realización de los informes médicos y la constatación de los domicilios de los menores.

Cerca de la medianoche, una vez confirmadas sus identidades, el fiscal ordenó la entrega de los jóvenes a sus progenitores. En uno de los casos, ante la imposibilidad de ubicar a un familiar responsable, se dio intervención al servicio de emergencias 102 de la Municipalidad de General Pueyrredon.

