En el marco de una investigación por el robo de un auto, personal policial allanó un domicilio situado en Guiraldes e Intendente Eduardo Peralta Ramos, en el barrio Las Heras, y detuvo a dos menores y dos jóvenes, al mismo tiempo que secuestró un vehículo robado, celulares, una pistola, municiones y ruedas.

Según informaron fuentes oficiales, durante el allanamiento se incautó un auto Volkswagen Voyage sin patente, que presentaba pedido de secuestro activo desde el 27 de agosto de este año, una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y trece municiones intactas, trece teléfonos celulares, ocho ruedas completas, tres matafuegos, distintas herramientas de corte, documentación parcialmente quemada y varias motopartes. El arma también registraba pedido de secuestro en Trenque Lauquen.

Como resultado del procedimiento, cuatro jóvenes resultaron imputados: dos mayores de 20 y 19 años, y dos menores de 17 y 15.

Por su lado, el fiscal Yáñez Urrutia, a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenó la notificación de formación de causa por “co-tenencia ilegal de arma de guerra” para todos los involucrados y dispuso la remisión de los dos imputados mayores a la Unidad Penal N° 44, el traslado del menor de 17 años al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) y la libertad del más chico.

En paralelo, la fiscal Lorena Irigoyen, responsable de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, ordenó que los mayores de edad también fueran notificados por el delito de “encubrimiento” y que los elementos secuestrados quedaran a disposición de la Justicia.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría Parque Hermoso, en conjunto con efectivos de los destacamentos Ferrocarril y Punta Mogotes, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.