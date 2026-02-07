Un camionero que realizaba tareas vinculadas a la cosecha en una zona rural de Villa Ana, en el departamento santafesino de General Obligado, fue víctima de un abuso sexual grupal perpetrado por cinco compañeros de trabajo, quienes además registraron el ataque en un video.

Ads

El hecho ocurrió el 24 de enero pasado en un campo ubicado sobre un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32. De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por los agresores mientras cumplía tareas laborales en el mismo establecimiento.

Según consta en la causa, el hombre fue amenazado con un arma blanca, reducido y sometido a un ataque sexual por parte del grupo. Luego del hecho, los agresores lo habrían intimidado para que no realizara la denuncia, bajo la amenaza de causarle graves lesiones.

Ads

Puede interesarte

El material audiovisual del ataque fue secuestrado por los investigadores y se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente judicial.

La fiscal Elisabeth Aguirre estuvo a cargo de las primeras actuaciones y ordenó la detención de los cinco imputados, identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez.

Ads

Durante la investigación, los acusados intentaron minimizar lo ocurrido al señalar que se trató de “un chiste”, argumento que fue descartado por la fiscalía ante la gravedad de los hechos y las pruebas reunidas.

Puede interesarte

La Justicia dispuso la prisión preventiva para cuatro de los imputados, mientras que Benítez continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

Todos fueron imputados por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por el número de personas intervinientes y por la utilización de arma”. La causa continúa en etapa de investigación.

Ads

Fuente: con información de Clarín