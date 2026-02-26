Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido este jueves luego de ingresar a la explanada del Congreso de la Nacion Argentina para manifestarse contra el proyecto oficial que impulsa cambios en la Ley de Glaciares.

Ads

La protesta se produjo pocas horas antes de la sesión prevista en el Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley 26.639, vigente desde 2010. Los manifestantes saltaron las rejas del Palacio Legislativo y desplegaron una pancarta con la consigna: “Senadores: no se caguen en el agua”.

Efectivos de la Policía Federal redujeron a varios integrantes de la organización y los retiraron del lugar. La manifestación duró apenas unos minutos, pero generó tensión en el acceso al edificio.

Ads

Puede interesarte

El proyecto en discusión propone modificar el alcance de la protección sobre glaciares y áreas periglaciares. Entre los puntos centrales, se busca otorgar a las provincias mayor potestad para definir qué zonas pueden habilitarse para actividades productivas, especialmente mineras, y redefinir el concepto de “aporte hídrico relevante y comprobable” como criterio para delimitar áreas protegidas.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitiría atraer inversiones, en particular en proyectos vinculados al cobre. En el sector minero argumentan que la normativa actual opera, en la práctica, como una prohibición casi total para nuevos emprendimientos.

Ads

En cambio, organizaciones ambientalistas advierten que la modificación debilitaría la protección de reservas estratégicas de agua dulce en zonas de alta montaña y alteraría el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido a nivel nacional.

La sesión en la Cámara alta está prevista para las 11 y se anticipa un debate intenso. Mientras tanto, los activistas detenidos quedaron a disposición de la Justicia tras la intervención en las escalinatas del Congreso.

Fuente: Infobae