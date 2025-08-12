La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a una azafata de 64 años en el Aeropuerto de Ezeiza, por intentar contrabandear celulares de alta gama, joyas, monedas de oro y una importante suma de dinero en efectivo, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. El hecho ocurrió durante los controles previos al embarque de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami. Tras un allanamiento en su domicilio, se incautaron adicionales billetes en dólares y euros.

Durante una inspección de rutina en el área de preembarque, los oficiales de la PSA detectaron objetos sospechosos en el equipaje de mano de la tripulante mediante un escáner de rayos X. Al revisar sus pertenencias, encontraron joyas, relojes y monedas de color dorado. La azafata afirmó que una persona le había ofrecido transportarlos a cambio de una suma de dinero.

Posteriormente, en la valija despachada en la bodega, se hallaron 10 teléfonos celulares de alta gama, los cuales, según la detenida, transportaba para su reparación. Un informe elaborado por una verificadora de la Aduana confirmó que varios de los objetos dorados eran de oro, con un valor estimado en 47.000 dólares. Además, se determinó que una cadena plateada era de oro blanco con incrustaciones de diamantes y que los relojes eran originales de una marca de lujo.

En un allanamiento posterior realizado en la Ciudad de Buenos Aires, la PSA secuestró un teléfono celular, 93.920 dólares y 15.730 euros en billetes de distintas denominaciones. La mujer quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante, quien continuará con las actuaciones correspondientes.

