Un operativo conjunto entre la Superintendencia de Investigaciones contra el Crimen Organizado y la DDI Mar del Plata permitió detener a Ramiro Parodis, de 18 años, señalado como el autor material del disparo que dejó en estado crítico al oficial Ian Joaquín Ruiz, integrante de la DITDI de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre, cuando Ruiz realizaba tareas previas a dos allanamientos por narcotráfico ordenados por la UFI de Estupefacientes. Según la reconstrucción judicial, el oficial fue atacado de manera sorpresiva, por la espalda y sin mediar palabra, recibiendo un disparo en la cabeza mientras cumplía funciones operativas.

Tres allanamientos y un seguimiento clave

A partir del ataque, investigadores de Crimen Organizado y de la DDI iniciaron una serie de tareas de análisis, inteligencia y rastreo que permitieron identificar a Parodis y reconstruir su círculo cercano. La investigación detectó además el posible rol de una joven que mantenía contacto con el prófugo y tendría distintos domicilios donde podría ocultarse.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal emitió tres órdenes de allanamiento, ejecutadas el 6 de diciembre, en forma conjunta entre ambas dependencias. En los operativos se secuestraron un arma casera calibre .22, municiones y un teléfono celular.

Detención en la vía pública

La investigación continuó con trabajo de seguimiento encubierto. Durante la madrugada del día siguiente, los equipos observaron a la joven dirigirse a una plaza en la zona de Colón y Uruguay, donde minutos más tarde llegó un joven en motocicleta cuyas características coincidían con las del prófugo.

Los efectivos esperaron el momento indicado y lo interceptaron. Según fuentes del caso, el detenido intentó extraer un arma 9 mm con cargador extendido, pero fue reducido tras un forcejeo y detenido en el lugar. También se secuestró la moto en la que se movilizaba.

El Ministerio Público Fiscal avaló la detención y los secuestros, mientras el oficial Ruiz permanece internado en estado crítico.