Personal del Comando de Patrullas, con apoyo de la Comisaría 3ra de Mar del Plata, detuvo a una mujer tras causar destrozos en un local comercial ubicado en la zona de Ortiz de Zárate y avenida Edison.

El hecho se produjo cuando la imputada provocó daños en el frente del comercio “Sogni”, situado en Edison 628. La mujer, de 35 años y residente de la ciudad, fue aprehendida en inmediaciones del lugar.

Tras comunicarse con la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De la Canale, se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de daños, la realización de las actuaciones de rigor y el traslado de la imputada a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

