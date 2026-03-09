Detienen a una mujer con pedido de captura en Sierra de los Padres
Efectivos de la Comisaría Decimocuarta la identificaron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer llorando en la vía pública. Registraba una orden activa desde el 13 de febrero por una causa de hurto.
El llamado llegó a la 1:18 desde las inmediaciones de Río Jáchal y El Mirador, en el barrio La Gloria de La Peregrina. Los efectivos encontraron a la mujer en la intersección de Río Jáchal y Ruta Nacional 226, esperando un colectivo de la línea 717 para regresar a la ciudad.
La mujer, de 44 años y en situación de calle, explicó que horas antes había conocido a un hombre en la zona y que, tras una discusión, decidió retirarse por voluntad propia del domicilio al que había concurrido. Indicó no haber sufrido ningún tipo de agresión física ni psicológica.
Al cursar sus datos, los sistemas policiales registraron un pedido de captura activo desde el 13 de febrero de 2026 en el marco de una causa por hurto, con intervención del Juzgado Correccional N.º 5.
El personal judicial dispuso su detención y traslado a la Unidad Penal N.º 50 de Batán.
