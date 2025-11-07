Detienen a un sujeto que transitaba armado en la zona del barrio Jorge Newbery
Al detectar la presencia policial intentó escapar y descartar el arma. Fue detenido y trasladado a la Cárcel de Batán.
Un sujeto de 24 años, que transitaba armado por la zona del barrio Jorge Newbery, fue detenido por personal policial tras intentar escapar y descartarse del arma de fuego.
Tras la denuncia de un vecino al 911, tomó participación personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª y del Comando de Patrullas de Mar del Plata, quienes fueron convocados a Jerónimo Costa al 2900.
Según las características aportadas, los efectivos lograron identificar al individuo, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga y arrojó un revólver calibre 22. Sin embargo, fue rápidamente reducido y aprehendido en el lugar.
La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso la notificación del imputado por el delito de “tenencia de arma de fuego de uso civil”. Por tal motivo fue alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
