Un hombre de 33 años fue detenido en los Países Bajos acusado de planificar un ataque contra dos de las hijas de la reina Máxima, en un caso que volvió a poner en foco la seguridad de la familia real.

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El arresto se produjo en la ciudad de La Haya, donde las autoridades detectaron indicios concretos de un posible atentado dirigido a la princesa heredera Catharina-Amalia y su hermana Alexia de los Países Bajos.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso, vinculado a sectores de ultraderecha, tenía en su poder elementos y escritos que anticipaban un hecho violento, entre ellos una nota con referencias a un “baño de sangre”.

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La causa se encuentra en etapa judicial y el acusado deberá comparecer ante un tribunal en los próximos días, mientras se profundizan las pericias para determinar el alcance real del plan y sus posibles motivaciones.

El episodio reavivó la preocupación en torno a la protección de la realeza neerlandesa, especialmente en el caso de la princesa Amalia, quien ya había sido blanco de amenazas en el pasado y debió modificar su rutina por razones de seguridad.

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Con este nuevo antecedente, el caso suma tensión en el escenario internacional y refuerza el debate sobre el crecimiento de discursos extremistas y su impacto en figuras públicas.

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